Coronavirus: Spadafora, 'Europa non deve aiutare Italia ma aiutarsi'

Roma, 13 mar. (Adnkronos) - "Non è solo un problema dell'Europa che deve aiutare l'Italia, ma dell'Europa che deve aiutare se stessa, quindi ben vengano finalmente queste posizioni, probabilmente potremmo essere, nonostante tutto, un modello, un esempio positivo per come abbiamo organizzato i primi giorni di questa emergenza sanitaria". Lo ha affermato il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, ospite de 'La Vita in diretta' su Raiuno.