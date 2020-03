Coronavirus: Spadafora, 'domani Cdm con provvedimento sanitario'**

Roma, 13 mar. (Adnkronos) - "Il primo provvedimento che approveremo domani" nel Consiglio dei ministri "sarà molto sulla parte sanitaria. Poi stiamo preparando un secondo provvedimento che probabilmente approveremo ad inizio della prossima settimana e lì ci saranno molte misure per il dopo, perché dobbiamo cominciare a pensare a quando tutto questo finirà e a quando tutti riprenderanno la loro attività ma avranno subito un danno da questo stop obbligatorio di queste settimane". Lo ha annunciato il ministro per lo Sport, Vincenzo Spadafora, ospite de 'La vita in diretta" su Raiuno.