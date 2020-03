Coronavirus: Orlando, 'non si lavora se non c'è sicurezza, rafforzare controlli'**

Roma, 13 mar. (Adnkronos) - "Ieri abbiamo raccolto subito la preoccupazione di tanti lavoratori perchè non è possibile andare a lavorare se non ci sono le condizioni di sicurezza" e per questo "abbiamo voluto fortemente l'incontro di oggi a palazzo Chigi" tra il governo e le parti sociali. Lo ha detto Andrea Orlando, vicesegretario del Pd, a Radio Rai Uno,.

E' stata "un riunione importante, valutata positivamente dai sindacati e ora -aggiunge- bisogna dare corso alle decisioni prese e si trata anche di rafforzare i controlli. In questo le regioni devono fare la loro parte perchè non si può controllare tutto il territorio da Roma".