Coronavirus: Lupi, 'se si chiedono sacrifici a cittadini Stato mantenga impegni'

Roma, 13 mar. (Adnkronos) - "Sono io il primo a dire che questo è il momento dell’unità e non delle polemiche, ma unità vuol dire lavorare insieme, seriamente e in modo concreto. In Lombardia mancano letti per la terapia intensiva, la Fiera di Milano offre i padiglioni per 500 posti, la Regione è d’accordo e che fa la Protezione civile? Prima promette i letti e poi dice che non li ha. Fontana ha detto che li cercherà altrove, ma stiamo chiedendo ai cittadini sacrifici e serietà nel rispettarli, con che faccia? Meno conferenze stampa e più lavoro, grazie”. Lo afferma Maurizio Lupi, presidente dei deputati di 'Noi con l’Italia'.