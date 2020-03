Coronavirus, 120 morti in Spagna: dichiarato stato emergenza

Madrid, 13 mar. (Adnkronos) - Si aggrava il bilancio delle vittime e dei casi di coronavirus in Spagna. Secondo il ministero della Sanità, i decessi sono 120, mentre si contano 4.209 contagiati, 1.241 più di ieri.

A Madrid chiusi bar, ristoranti e discoteche

Di fronte a questo ultimo bilancio il premier spagnolo Pedro Sanchez ha decretato lo stato di emergenza per 15 giorni.

Quattro città della Catalogna erano già state messe in quarantena. Secondo quanto riferito dalle autorità regionali, era stato deciso un bando sugli spostamenti per circa 70mila persone delle municipalità di Igualada, Vilanova del Cami, Santa Margarida de Montbui e Odena, un divieto che varrà per due settimane.