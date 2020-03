Coronavirus: Raciti (Pd), 'Parlamento non può chiudere, subito commissione speciale'

Roma, 12 mar. (Adnkronos) - "Un questore della Camera è risultato positivo al virus. Molti parlamentari sono in isolamento. Sospendere l'attività degli organi costituzionali è altrettanto grave e rischioso quanto il pericolo del contagio tra le persone." Lo afferma il deputato del Partito democratico, Fausto Raciti, che ieri sul suo blog ha denunciato i possibili pericoli della sospensione delle attività parlamentari.

"Abbiamo chiesto ai cittadini italiani di limitare i diritti democratici, vietando assemblee, assembramenti, riunioni, e chiudendo i luoghi della cultura e del confronto. Per compensare tutto questo - spiega Raciti - oggi serve più rappresentanza, serve presidio delle istituzioni. Serve, piaccia o meno ai teorici della nostra inutilità, che più parlamentari possibili siano in condizione di votare. E di discutere. Ci si metta subito al lavoro con una commissione speciale per trovare queste forme e questi modi al più presto", conclude.