Coronavirus: Merkel a Conte, 'Italia in prima linea, piena solidarietà Germania'

Roma, 12 mar. (Adnkronos) - La Cancelliera Angela Merkel nel corso del colloquio avuto questa mattina con il premier Giuseppe Conte "ha ribadito la piena solidarietà della Germania nei confronti dell’Italia, che in questo momento è in prima linea nel far fronte a tale eccezionale sfida". E' quanto riportato un una nota di Palazzo Chigi.