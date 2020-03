Coronavirus: Conte domani in videoconferenza con industriali e sindacati

Roma, 12 mar. (Adnkronos) - Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha convocato per domani mattina alle 11 una videoconferenza da Palazzo Chigi con le associazioni industriali e i sindacati e alla presenza dei ministri Nunzia Catalfo (Lavoro), Roberto Gualtieri (Economia) e Roberto Speranza (Salute), per discutere l’attuazione delle previsioni contenute nell’ultimo Dpcm riguardanti i protocolli di sicurezza nelle fabbriche a tutela della salute dei lavoratori. Un incontro che si è reso necessario, spiegano da Palazzo Chigi, proprio per rispondere a chi chiede sicurezza nelle fabbriche, mentre i metalmeccanici chiedono che anche le fabbriche si fermino.