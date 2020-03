Coronavirus: comandante carabinieri Palermo positivo, 'attività prosegue regolarmente'

Palermo, 12 mar. (Adnkronos) - C’è anche il comandante Arturo Guarino, a capo del Comando provinciale dei carabinieri di Palermo, tra gli otto ufficiali trovati positivi al Coronavirus. Il generale di brigata, che si trova in buone condizioni cliniche generali, continua a seguire le attività dell’Arma di Palermo. I militari positivi sono in quarantena obbligatoria con le loro famiglie. Le Autorità sanitarie stanno effettuando altri controlli al personale e i locali della caserma Carini, alle spalle del centralissimo Teatro Massimo, sono stati sanificati in modo da consentire la prosecuzione delle attività "nel rispetto delle regole governative e della prioritaria esigenza di tutelare la salute della collettività".

"Ai carabinieri in strada per i controlli e il sostegno alle comunità della Provincia – dice il generale Guarino – arrivi un incoraggiamento e un richiamo affettuoso e sentito alla generosità e allo spirito di servizio, che hanno sempre animato gli uomini e le donne dell'Arma".