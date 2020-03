Coronavirus: Biagio Conte, 'rispettiamo misura ma senza abbandonare chi ha bisogno'

Palermo, 12 mar. (Adnkronos) - Anche Biagio Conte e i volontari della Missione si adeguano alle disposizioni per il contenimento dell’emergenza Coronavirus ma invitano a "non abbandonare i più deboli e chi invoca soccorso". "Vogliamo adeguarci a quello che dicono le direttive sia istituzionali sia ecclesiali, tenendo presente la precarietà in cui viviamo – dicono - Continueremo a pregare, ognuno di noi in forma personale, per dare conforto e speranza affinché si debelli questo Coronavirus e i tanti mali che ancora oggi soffocano, schiacciano questa umanità. Rivediamo tutti gli errori commessi, soprattutto quelli dell’egoismo e dell’indifferenza. Riconosciamo che vince il buon Dio non il Coronavirus". Quindi la richiesta di "aiuto e collaborazione affinché non abbandoniamo i più deboli e chi ci invoca soccorso. In questo momento di grande emergenza è doveroso stare uniti: istituzioni, Chiesa, le diverse religioni, i vari popoli, chi crede e chi non crede. Dobbiamo essere più solidali alle varie professioni, al mondo del lavoro, agli operatori sociali, alle scuole, a tutti gli ammalati, ai medici, agli infermieri e ai volontari. Incoraggiamo tutti i bambini e i giovani e anziani penalizzati nella loro libertà".