Coronavirus: Amendola, 'oggi punto con ministri trasporti Ue, no frontiere chiuse'**

Roma, 12 mar. (Adnkronos) - "Oggi ci sarà una videoconferenza con i ministri dei trasporti. Con i colleghi austriaci siamo molto chiari: la sospensione di Schengen non può sussistere". Lo dice a Circo Massimo, su Radio Capital, il ministro per gli Affari europei, Vincenzo Amendola.

"Sul Brennero si sta sviluppando un controllo sanitario sugli autotrasportatori, controlli che stanno creando un imbuto su cui stiamo lavorando", ha aggiunto Amendola.

"In questa fase non si possono chiudere le frontiere per il trasporto merci, non c'è una sospensione di Schengen. Quello che stiamo discutendo con il ministro Di Maio e con le autorità austriache è non bloccare quel corridoio che è fondamentale per la nostra logistica e per la nostra industria".