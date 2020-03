Coronavirus: altri due casi a Corleone, chiusi reparti ospedale e personale in isolamento

Palermo, 12 mar. (Adnkronos) - Sono positivi al tampone per il Coronavirus, ma asintomatici, il marito e il figlio della donna di Giuliana ricoverata ieri al reparto di Malattie Infettive dell'ospedale Cervello di Palermo. Papà e figlio si trovano in isolamento a casa così come il personale medico e infermieristico - una quindicina di persone - dell'ospedale di Corleone che nei giorni scorsi ha avuto contatti con la donna. Il piccolo era infatti stato ricoverato nel reparto di Pediatria per una bronchiolite da cui è guarito. Ieri sera, come da prassi, il reparto di Pediatria e il Punto nascite sono stati chiusi per un intervento di sanificazione e tutto il personale medico e infermieristico che è stato a contatto con la famiglia è stato sottoposto a tampone. Quelli completati fino adesso hanno dato tutti esito negativo. I reparti saranno riaperti domani.