Coronavirus: alberghi aperti per posti letti parenti ricoverati o trasferte lavoro

Roma, 12 mar. (Adnkronos) - Alberghi aperti per garantire un posto letto ai parenti di chi è ricoverato in ospedale o per chi, nonostante l'emergenza, è in trasferta di lavoro. Questa la spiegazione, a quanto si apprende, dietro la decisione del governo di tenere gli alberghi aperti, nonostante la stretta sulle misure adottate ieri e in vigore da oggi per contenere la diffusione del Covid-19, ormai pandemia mondiale. Un giro di vite che non sembra tuttavia soddisfare l'opposizione: Matteo Salvini e Giorgia Meloni chiedono misure più stringenti per contrastare l'emergenza.