Carceri: Migliore, 'per difesa vertici Dap non si scarichi colpe su governi passati'

Roma, 12 mar. (Adnkronos) - "Non è concepibile che ci sia ancora chi preferisce buttare la palla in tribuna piuttosto che affrontare sul serio la gravità della situazione". Lo dichiara il deputato di Italia Viva Gennaro Migliore, già sottosegretario alla Giustizia. "A chi vuole difendere ancora i vertici del Dap, scaricando le colpe delle disfunzioni del sistema penitenziario sui governi passati, diciamo con serenità alcune cose".

"In primo luogo - spiega - sappiamo perfettamente quanto sia indispensabile investire di più per la polizia penitenziaria e le strutture di riferimento. Sappiamo però anche che, durante i governi Renzi e Gentiloni, siano state approvate e realizzate norme fondamentali: dallo scorrimento delle graduatorie su nuovi concorsi, di cui si vanta l’attuale ministro, per non parlare degli 80 euro e del riordino delle carriere. Inoltre, in quel periodo nessuna situazione nemmeno paragonabile a quella odierna si è mai verificata. Quindi suggeriamo ai rappresentanti della Uilpa di non dedicarsi a creare alibi per il capo Dap, ma - conclude - di essere in prima fila a chiedere che le cose cambino, subito".