Coronavirus: Palermo, nasce network della comunicazione tra istituzioni e filiere produttive (3)

(Adnkronos) - L’ Anci ha fatto sentire la sua voce con il Segretario Generale Mario Alvano: "Nei prossimi giorni l’associazione dei Comuni avvierà un confronto con i sindaci per valutare l’utilizzo di questa metodologia partecipativa anche in altre realtà territoriali e per il confronto con le realtà produttive sulla gestione di questa emergenza”. Il Presidente della Federalberghi di Palermo, Nicola Farruggia, ha sottolineato “l’apprezzamento per le proposte, anche dell’Anci, e disponibilità di tutto il sistema Federalberghi per un piano di comunicazione”. Ha comunque voluto ricordare che, soprattutto stando agli ultimi sviluppi, “resta comunque alto il tema del disastro economico del settore”. Mario Attanasi, Presidente di Assoimpresa, ha dichiarato “che la nostra associazione partecipa attivamente al tavolo di crisi, per affrontare questo drammatico periodo, che sta investendo anche il mondo delle imprese. Confidiamo negli aiuti di stato in tempi molto brevi, e nella rete di persone e sinergie che stiamo costruendo insieme alle istituzioni locali, con il Sindaco Orlando in prima persona”.

"Di rilievo anche l’intervento di Rosalia D’Ali, Presidente del Distretto Turistico della Sicilia Occidentale, che ha sottolineato che "bisogna lavorare, in un'ottica di sistema per la creazione e promozione della destinazione Sicilia Occidentale. Accogliamo, quindi, positivamente sia l'iniziativa di costituire un tavolo tecnico comune con altre realtà territoriali, sia quella di condividere la nostra strategia di comunicazione con altre iniziative volte alla valorizzazione del territorio in questa particolare circostanza di grave difficoltà".

Federica Argentati, Presidente del Distretto produttivo Agrumi di Sicilia, ha spiegato il valore anche simbolico oltre che economico della filiera degli agrumi e quanto racconti la Sicilia nel mondo: “Perciò partecipiamo con piacere a questa iniziativa con la consapevolezza che solo attraverso un’azione congiunta, forte e condivisa possa essere superata questa grave situazione di emergenza, in cui, a rischio è soprattutto la nostra economia. Gli agrumi, d’altra parte, per loro natura sono energetici e salutari e proprio con la massima energia contribuiremo a coinvolgere in questo progetto la nostra ampia rete e a dare il nostro supporto alle attività che verranno concordate”.