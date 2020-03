Coronavirus: Mandelli (FI), 'si pensi anche a professionisti'

Roma, 10 mar. (Adnkronos) - "È indispensabile che il governo sostenga in maniera decisa il settore delle professioni che, come gli altri, sta soffrendo le gravi conseguenze economiche del Coronavirus”. Lo dichiara il deputato e responsabile di Forza Italia per i rapporti con le professioni, Andrea Mandelli.

“Il mondo dei professionisti si è già mobilitato per fronteggiare le ripercussioni sul lavoro negli studi professionali con l’intesa, annunciata dal presidente di Confprofessioni Gaetano Stella, tra Confprofessioni, le parti sociali e gli Enti bilaterali del Ccnl degli studi professionali. È doveroso che anche la politica faccia la sua parte”, conclude.