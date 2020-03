Coronavirus: da P.Chigi Faq per disabili, informazioni anche in lingua segni (3)

(Adnkronos) - E ancora. "In caso di chiusura dei centri diurni per disabili, sono garantite le prestazioni sanitarie fondamentali? Sì. Le regioni e le province autonome hanno facoltà di istituire unità speciali atte a garantire l’erogazione di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a domicilio in favore di persone con disabilità che presentino condizione di fragilità o comorbilità tali da renderle soggette a rischio nella frequentazione dei centri diurni per persone con disabilità".

"Come posso verificare se nella mia Regione è attiva l’unità speciale per l’assistenza sanitaria a domicilio per le persone che frequentano i centri diurni per disabili? Puoi verificarne l’attivazione contattando la tua Regione tramite i numeri verdi regionali dedicati. Le persone sorde o con ipoacusia, a chi devono rivolgersi per informazioni sul nuovo Coronavirus? Le persone sorde o con ipoacusia per avere informazioni possono utilizzare l’indirizzo email a loro dedicato 1500coronavirus@sanita.it".