Corinavirus: due studentesse avviano raccolta per Civico Palermo, in poche ore 40 mila euro

Palermo, 10 mar. (Adnkronos) - Una raccolta fondi per l'ospedale Civico di Palermo nata quasi per caso, dall'idea di due giovani studentesse, Agnese e Chiara. Ma in poche ore il crowdfunding ha raggiunto la cifra di oltre 40 mila euro. "Siamo Agnese e Chiara, due giovani palermitane, e ieri abbiamo deciso di fare qualcosa di semplice ed efficace per il nostro paese - spiegano le due ragazze - Siamo partite dalla nostra città di origine e dall’ospedale con il reparto di rianimazione più grande di Palermo. L’obiettivo della nostra campagna di crowdfunding è quello di stimolare il senso di collettività e contribuire in maniera piccola ma simbolica all’emergenza sanitaria in corso". "Ci auguriamo la nostra faccia da apri pista ad altre valide iniziative - dicono - Invitiamo chi vorrà aprire una nuova campagna a mantenere due semplici regole: trasparenza degli obbiettivi e priorità accertata delle necessità sanitarie o umanitarie".

"Ecco cosa faremo con la somma di denaro raccolta: Acquisteremo un Video Laringoscopio, strumento utile alla gestione delle vie aeree difficili - spiegano le due ragazze - In alcune condizioni di anomalie anatomiche, l'intubazione orotracheale - da parte del medico anestesistapuò risultare difficoltosa in quanto, con la normale laringoscopia, la visibilità di corde vocali e trachea risulta limitata. In queste circostanze, lo strumento Video Laringoscopio facilita l'intubazione necessaria in terapia intensiva/sala operatoria ad agevolare la ventilazione polmonare".

"Oltre al Video Larigonscopio verranno acquistate lame monouso per laringoscopio e altri materiali d'uso anticontagio - dicono - L'Ospedale Civico non riceverà donazione diretta in denaro. L’acquisto avverrà direttamente dal fornitore e in seguito doneremo gli strumenti all'Ospedale Civico tramite protocollo di donazione consultabile sul sito internet dell'ospedale Civico stesso alla sezione Regolamento sulle Donazioni ARNAS Civico di Cristina Benfratelli. L'ammontare delle donazioni raccolte, oltre all'obiettivo finora raggiunto, verrà utilizzato per l'acquisto di altro materiale. Restiamo in attesa di ricevere indicazioni dall'ente ospedaliero circa le loro ulteriori necessità. Manterremo aggiornata passo dopo passo la community dei donatori e il pubblico". Infine con questo gesto vogliamo mandare un messaggio positivo e trovare in questo momento storico sconfortante, un punto di unione e speranza. E concludono: "Speriamo ci siano altri gesti".