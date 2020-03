Coronavirus: tentativo evasione Ucciardone Palermo, bloccate strade accesso

Palermo, 9 mar. (Adnkronos) - Nonostante il tentativo di evasione di alcuni detenuti dal carcere Ucciardone di Palermo sia stato impedito, si registra ancora tensione nella zona attorno al carcere. Tutte le vie di accesso sono state chiuse al traffico. Carabinieri e poliziotti in tenuta antisommossa si trovano in tutta la zona per tenere sotto controllo la situazione. Presenti anche dei familiari di detenuti che gridano all'indirizzo dei loro congiunti.