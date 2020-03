Coronavirus: assessore Sicilia, 'stiamo potenziando le terapie intensive'

Palermo, 9 mar. (Adnkronos) - "La Sicilia sta lavorando in maniera molto forte come le altre regioni, stiamo potenziano le terapie intensive aggiungendo 100 posti e arrivando a 500 posti nell'isola". Lo ha detto l'assessore regionale alla Salute Ruggero Razza intervenendo a Omnibus La7. "Stiamo realizzando delle strutture sanitarie collegate al contenimento dell'emergenza - dice - Noi abbiamo dimostrato in queste settimane di avere contenuto abbondantemente l'ipotesi di contagio".