Coronavirus: Zaia, 'decreto andava fatto stamattina, impossibile fare proposte'

Roma, 8 mar. (Adnkronos) - "Innanzitutto di questo decreto abbiamo scoperto prima dalle homepage di alcune testate che vedendolo sulla scrivania. Un decreto come questo, così importante, non abbiamo avuto modo di controdedurre perché avevamo chiesto di attendere almeno fino a questa mattina per poter presentare delle proposte, non è stato possibile". Lo ha affermato Luca Zaia, presidente della Regione Veneto, ai microfoni di Rtl 102.5.