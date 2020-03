Coronavirus: Rotta (Pd), 'Zaia mostri razionalità'

Roma, 8 mar. (Adnkronos) - "Il presidente Zaia ha dato fino ad oggi prova di equilibrio e ragionevolezza e, dunque, sono abbastanza sconcertanti le dichiarazioni rilasciate nelle ultime ore e non in linea con la fermezza mantenuta fino a questo momento. È indispensabile non mandare messaggi contrastanti ai cittadini. La situazione è grave e ci sono delle regole che vanno assolutamente rispettate". Lo afferma Alessia Rotta, vicecapogruppo del Pd alla Camera.

"L’emergenza non è passata neppure per il Veneto -aggiunge- e se la comunità scientifica ha ritenuto indispensabile mettere in campo delle specifiche misure, le istituzioni devono adeguarsi senza generare una dannosa e inutile confusione. Mi appello al presidente Zaia perché torni a mostrare razionalità, smettendola di criticare pregiudizialmente le decisioni del governo che hanno l’obiettivo di tutelare la salute dei cittadini che è in pericolo. Zaia piuttosto contribuisca a diffondere il messaggio che è importante restare a casa per impedire la diffusione del contagio, invece che fare distinguo che oggi, nel pieno di una epidemia sconosciuta, producono solo caos".