Coronavirus: Musumeci, 'Governo non ha percezione del fenomeno'**

Palermo, 8 mar. (Adnkronos) - "C'è l'impressione che Roma, e lo dico con rispetto verso le istituzioni, non abbia a pieno la percezione di un fenomeno come quello che potrebbe determinarsi nelle prossime ore. Allora spetta a noi governatori del Sud adottare tutti i provvedimenti necessari per contenere il diffondersi del virus. Niente paura ma prudenza". Lo ha detto Nello Musumeci, governatore siciliano al Tg La7.