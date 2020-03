Coronavirus: Crimi, 'Lombardia non è chiusa, informazione sia responsabile'

Roma, 8 mar. (Adnkronos) - "Nella bozza di decreto, così come nel testo definitivo, non si parla di 'chiusura della Lombardia'. Non c'è alcun 'divieto' ad entrare o uscire dalla regione". Lo scrive in un post su Facebook Vito Crimi, capo politico del Movimento 5 stelle. "Dobbiamo essere uniti, comprensivi e collaborativi. Soltanto così -aggiunge- riusciremo ad uscire da questa emergenza. Soprattuto per chi ha ruoli istituzionali, tra i quali considero anche quello dell'informazione, serve responsabilità e senso del dovere". (segue)