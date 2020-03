8 marzo: Boschi, 'quest'anno ancora di più riconosciamo contributo donne'

Roma, 8 mar. (Adnkronos) - “Quest’anno l’8 marzo arriva in un momento di grande preoccupazione e di difficoltà per tutti noi. È un 8 marzo diverso dal solito, senza cortei, senza iniziative pubbliche perché giustamente dobbiamo attenerci alle nuove norme di prevenzione. Proprio quest’anno, peró, meglio di altre volte possiamo riconoscere il grandissimo contributo che le donne danno alla vita del nostro Paese: dalle ricercatrici, alle prefette, dalle infermiere, alle donne in divisa, dalle insegnanti fino alle mamme e alle nonne che si stanno caricando del difficile compito di tenere accesa la speranza pur nelle difficoltà". Lo scrive su Facebook Maria Elena Boschi, capogruppo di Italia viva alla Camera.

"Non abbiamo bisogno di premi o regali, facciamo il nostro dovere -aggiunge- e forse qualcosa di più. Oggi, come ogni altro giorno, ci basterebbe essere rispettate. Buon 8 marzo a tutte noi”.