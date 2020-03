Coronavirus: Meloni, 'se si chiude tutto rispettare indicazioni senza intemperanze' **

Roma, 7 mar. (Adnkronos) - "E' un'ipotesi che alla fine si debba chiudere tutto, quando ce lo diranno gli esperti sarà importante che la popolazione si renda conto che in questa fase, qualunque cosa venga chiesta dalle Istituzioni è bene, come ha detto anche il Presidente Mattarella, rispettarlo, perchè anche un'intemperanza può rappresentare un problema". Lo ha affermato Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, a proposito dell'emergenza Coronavirus, in un'intervista a Rainews 24.