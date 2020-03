Coronavirus: La Russa, 'Juve-Inter in diretta su Sky e in differita in chiaro'

Roma, 7 mar. (Adnkronos) - "La Lega calcio si oppone alla visione in chiaro della partita Juventus-Inter senza un apposito decreto legge. Molti gli interessi in gioco legati soprattutto alla pubblicità. Proposta di buon senso: resti a Sky e ai suoi inserzionisti la diretta mentre vada a ogni rete in chiaro che lo desideri la differita con inizio in tv appena la partita si conclude in campo. Mi sembra una mediazione buona per tutti senza necessità di decreti". Lo propone Ignazio La Russa, senatore di Fratelli d'Italia e vicepresidente del Senato, tifoso interista.

"Sarebbe un segnale concreto -aggiunge- per evitare affollamenti nei locali e di ospiti nelle case private ma soprattutto un regalo a milioni di italiani sottoposti in questi giorni a stress da pericolo contagio".