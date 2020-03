Coronavirus: Biancofiore, 'da Austria guerra commerciale contro Italia' (2)

(Adnkronos) - "La verità -dice ancora Biancofiore- l’ha riassunta il presidente della Provincia Autonoma Kompatscher in una frase: 'il provvedimento dell’Austria ci colpisce molto'. E sarà un caso che il 50% del turismo in Alto Adige sia di provenienza austriaca e germanica e che per i tedeschi l’Alto Adige italiano sia la meta prediletta? E allora lancio un appello da Brennero a Lampedusa, impariamo ad essere patrioti e un po' positivamente egoisti anche noi, compriamo e mangiamo nei prossimi mesi solo prodotti italiani che sono di eccellenza, invidiati ed amati in tutto il mondo".

"Investiamo su di noi, sul made in Italy , non ci manca nulla, abbiamo tutto in casa, dai nostri masi ai nuraghi, passando dai trulli ai dammusi, ai castelli. Siamo la storia del mondo, siamo la bellezza del mondo, siamo l’arte nel mondo, siamo la moda nel mondo, siamo il gusto nel mondo, siamo la cultura nel mondo, siamo la fantasia e l’estro nel mondo, non dimentichiamocelo -conclude Biancofiore- e investiamo per una volta sulla consapevolezza dell’essere italiani, altoatesini di lingua tedesca e ladina compresi".