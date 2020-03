Liguria: Scotto, 'bene M5S, alleanza per alternativa a Toti'

Roma, 6 mar. (Adnkronos) - "Dalla Liguria arriva una buona notizia. Il Movimento Cinque Stelle vota per aprire trattativa con le forze progressiste per il nuovo Governo della Regione e per rilanciare alternativa a Toti. Si apre una fase interessante che può trasformare un’alleanza congiunturale in una coalizione nazionale". Lo ha dichiarato Arturo Scotto, coordinatore nazionale di Articolo Uno.

"Pensiamo che tale scelta debba essere valutata dai Cinque Stelle in tutte le regioni che andranno al voto per battere la destra e costruire coalizioni larghe e inclusive per aprire una stagione di buon governo progressista".