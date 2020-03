Coronavirus: Verducci, 'sostegno anche settore cultura e spettacolo' (2)

(Adnkronos) - "Sosteniamo l'appello lanciato dalla 'Fondazione Centro Studi Doc', in particolare per far sì che l'indennità di disoccupazione Naspi sia riconosciuta ai lavoratori dello spettacolo e che le imprese possano rientrare nella sospensione fino al 30 ottobre dei versamenti di tributi, contributi e dell'Iva relativa alle fatture non incassate. È una fase difficile in cui tutti siamo chiamati a dare il nostro contributo. Siamo certi che riusciremo a superarla se nessuno sarà lasciato indietro e tutti i settori economici saranno messi nelle condizioni di ripartire".