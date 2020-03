Coronavirus: Sibilia, 'Salvini segua regole, salute cittadini prima di consenso'

Roma, 6 mar. (Adnkronos) - "Invitiamo tutti coloro, compreso Salvini, che hanno avuto documentati contatti con persone positivi al test per il Covid-19 a seguire pedissequamente le disposizioni messe a punto dal governo e a non fare di testa propria, perché significherebbe mettere in pericolo i cittadini italiani. Il virus non guarda il tuo nome, non guarda la tua posizione sociale o il tuo status da parlamentare. Tutti devono seguire le disposizioni del governo. La salute dei cittadini viene prima del consenso elettorale". Così il sottosegretario all'Interno, Carlo Sibilia (M5S), commenta all'Adnkronos la notizia di un poliziotto della scorta di Matteo Salvini risultato positivo al Coronavirus.