Coronavirus: Rampelli, 'da Ue beceri egoismi, Italia blocchi export Dip' (2)

(Adnkronos) - "Tutti -dice ancora Rampelli- hanno detto di essere d’accordo, ma non risulta che il governo abbia ancora provveduto in tal senso. infine ci chiediamo perché nonostante l’allarme dell’Oms lanciato lo scorso anno sulla minaccia in arrivo di una ‘pandemia x’ che avrebbe sconvolto il mondo, causando milioni di morti e distrutto economie di interi Stati, l’Ue non abbia provveduto a porre all’ordine del giorno la questione attraverso un piano di emergenza europeo".

"Ma ora -conclude Rampelli- occupiamoci di salvare l’Italia. Penseremo poi a mettere in discussione il modello di sviluppo economico attuale, a ridimensionare la globalizzazione e a rafforzare le economie nazionali reali, fondate sulla produzione, sul lavoro e sulla difesa dei valori su cui si fonda l’Occidente, a rifondare quest’Europa fatta di beceri egoismi”.