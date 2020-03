Coronavirus: preside Zen Palermo, 'lezioni a distanza? E' una tragedia, tanti alunni senza pc' (3)

(Adnkronos) - Il nuovo stop fino al 15 marzo, però, alla preside di frontiera sembra "un eccesso di preoccupazione", anche se, ammette, "i panni dei nostri governanti sono oggi difficili da indossare. E' sicuramente una decisione ardua presa con il conforto di dati scientifici. Non sta a me dare valutazioni". Quello che, invece, le spetta è affrontare i prossimi giorni. "Sarà durissima - conclude - da un punto di vista organizzativo, ma anche e soprattuto da quello umano. Ogni mattina ricevo centinaia di baci dai miei studenti, per me sarà pesante farne a meno per tutti questi giorni".