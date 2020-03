Coronavirus: Mattarella, 'a governo spettano decisioni, evitare iniziative particolari'

Roma, 5 mar. (Adnkronos) - "Alla cabina di regia costituita dal Governo spetta assumere in maniera univoca le necessarie decisioni in collaborazione con le Regioni, coordinando le varie competenze e responsabilità. Vanno, quindi, evitate iniziative particolari che si discostino dalle indicazioni assunte nella sede di coordinamento". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in una dichiarazione sull'emergenza Coronavirus.