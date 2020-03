Coronavirus: lettera Gualtieri, 'Ue risponda con flessibilità e stimoli a economia'**

Roma, 5 mar. (Adnkronos) - Alla luce dell'emergenza coronavirus che si sta ampliando in Europa e alla luce "delle deboli condizioni cicliche preesistenti", "riteniamo che l'Ue debba rispondere a questa emergenza utilizzando la flessibilità prevista dal patto di stabilità e crescita e preparando un pacchetto coordinato di stimoli all'economia incentrato sui nostri obiettivi comuni di crescita sostenibile". Ad affermarlo è il ministro dell’Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, nella lettera inviata al vice presidente della Commissione Europea, Valdis Dombrovskis, ed al Commissario all’Economia, Paolo Gentiloni. "Rimango a vostra disposizione per continuare il dialogo sulla risposta dell'Italia all'emergenza Covid-19 e sui nostri piani di politica economica". Gualtieri coglie anche l'occasione per ringraziarli "per l'empatia e la comprensione dimostrata in questi giorni difficili".