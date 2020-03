Coronavirus: Grasso, 'grazie Mattarella, insieme prendiamoci cura di Italia'

Roma, 6 mar. (Adnkronos) - "Grazie Presidente Mattarella per il suo messaggio di ieri sera! In questo momento difficile abbiamo bisogno di unità, dell'impegno e del contributo di tutti. Seguiamo con attenzione le semplici ma importanti raccomandazioni del ministero della Salute e le indicazioni delle autorità. Prendiamoci cura insieme della nostra Italia”. Lo sottolinea il senatore di Leu Pietro Grasso, in un post su Facebook, condividendo il video del messaggio del Presidente della Repubblica.