Coronavirus: Gallera, 'non pensiamo ad azioni specifiche su grandi aree urbane'**

Milano, 6 mar. (Adnkronos) - A parte Cremona, "tutti gli altri capoluoghi di provincia hanno un numero di casi fortemente contenuto. Non pensiamo in alcun modo, almeno da parte nostra, ad azioni specifiche su grandi aree urbane", come eventuali zone rosse. Lo spiega l'assessore al Welfare della Lombardia, Giulio Gallera, in conferenza stampa, parlando in particolare di Milano.