Coronavirus: Gallera, 'in Lombardia 2.612 positivi, 561 in più' (2)

(Adnkronos) - Il fenomeno si sta sviluppando in maniera "circoscritta" in alcune aree, ma i pazienti che si recano in ospedale sono tanti nelle aree dei focolai più importanti. In particolare, spiega Gallera, oggi in alcuni ospedali c'erano 80 persone in più da ricoverare con polmoniti: a Lodi 65 pazienti in pronto soccorso, tutti con compromissioni polmonari. A Cremona 60, a Bergamo Est 70 persone".

Ad ogni modo, "noi da una settimana facciamo i tamponi soltanto alle persone che arrivano in ospedale e presentano sintomi. Quindi quasi tutti i positivi corrisponderanno al numero dei ricoverati, questo è il tema".

L'assessore ha dato in conferenza stampa qualche statistica sui contagi: il 36% sono over 75, il 20% tra 65-74 anni, il 25% tra 50-64, il 17 tra 25 e 49 anni, l'1% tra 18 e 24 anni e l'1% meno di 18 anni.