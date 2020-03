Coronavirus: Fornaro, 'Oms conferma che linea seguita da Italia è quella giusta'

Roma, 6 mar. (Adnkronos) - "L’apprezzamento dell’Oms per come il governo e il ministro Speranza hanno gestito l'emergenza sanitaria provocata dalla diffusione del Covid19, conferma che la linea di condotta seguita fino ad oggi dall'Italia è quella giusta. Adesso bisogna andare avanti coesi, con una forte unità istituzionale e con la fattiva collaborazione di tutti i cittadini, perché solo così potremo uscire dall’emergenza e mettere in campo gli aiuti e i sostegni necessari per le imprese e per tutti i lavoratori". Lo afferma il capogruppo di Leu alla Camera, Federico Fornaro.