Coronavirus: Fontana, 'in attesa decisioni governo su zona rossa in provincia Bergamo'

Milano, 5 mar. (Adnkronos) - In due comuni della provincia di Bergamo "si sta sviluppando un piccolo focolaio" di coronavirus. "Ne abbiamo parlato con il governo e ne è stato interessato l'Iss. A Roma stanno facendo le valutazioni del caso e attendiamo che prendano decisioni sull'opportunità che venga istituita una nuova zona rossa". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, in diretta Facebook per rispondere alla domande dei cittadini sul coronavirus.