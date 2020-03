Coronavirus: dimesso paziente '3', medici militari a Seriate

Milano, 6 mar. (Adnkronos) - Sono tre le 'buone notizie' dell'assessore al Welfare, Giulio Gallera, nella consueta conferenza stampa in Regione Lombardia sul Coronavirus. A Seriate, nell'ospedali tra quelli della bergamasca più sotto pressione per i contagiati "sono arrivati i medici militari". Si tratta, in particolare, di 10 medici e 12 infermieri. E' stato poi dimesso il paziente '3' della zona rossa, l'amico e il compagno di squadra di Mattia, il 38enne 'paziente 1', che è invece ancora in ospedale. Rinforzi in arrivo sul fronte infermieristico: i primi 65 infermieri si sono laureati ieri a Pavia in anticipo e, tra lunedì e martedì prossimo, dovrebbero laurearsi 250 infermieri da immettere velocemente nel sistema.