Coronavirus: decreto, saranno capi uffici giudiziari a decidere stop udienze**

Roma, 6 mar. (Adnkronos) - Con il dl che approderà in Cdm alle 18 per introdurre una stretta anche nei tribunali riducendo i rischi di diffusione del Coronavirur, a quanto si apprende da fonti di via Arenula, sarà il capo ufficio giudiziario a decidere di sospendere le udienze non urgenti. I battenti dei tribunali saranno chiusi solo se la situazione sanitaria lo richiede.