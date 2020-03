Coronavirus: Conte, 'per ora stop scuole fino al 15, poi vedremo...'

Roma, 5 mar. (Adnkronos) - "Al momento fino al 15" marzo l'attività didattica è sospesa, "in prossimità della scadenza, con un certo anticipo per evitare incertezze, cercheremo di fare un aggiornamento". Ma se le scuole resteranno chiuse anche dopo il 15 marzo "in questo momento non lo so nemmeno io". Lo dice il premier Giuseppe Conte, in conferenza stampa a Palazzo Chigi.