Coronavirus: Conte, 'passaggio parlamentare per scostamento deficit-Pil'

Roma, 5 mar. (Adnkronos) - "E' previsto che sia sentita la commissione Ue in questo iter a cui stiamo lavorando per creare questo scostamento rispetto agli obiettivi programmatici". Un'operazione che "comporta anche un passaggio parlamentare perché si tratta di uno scostamento rispetto agli obiettivi programmatici di finanza pubblica". Così il premier Giuseppe Conte, in conferenza stampa a Palazzo Chigi.