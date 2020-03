Coronavirus, Assilea: società di leasing a disposizione governo

Roma, 6 mar. (Adnkronos) - Assilea, l’Associazione italiana delle Società di leasing e noleggio a lungo termine, si mette a disposizione del Governo per l’adozione dei provvedimenti che possano alleviare l’impatto socio-economico delle misure di contenimento del Covid-19 (coronavirus).

Nel contempo l’Associazione ha già vivamente suggerito ai soci di adottare immediate misure di sostegno alle comunità colpite, in particolare in merito all’Ordinanza della Protezione Civile che ha disposto che i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici ubicati nel territorio dei Comuni della zone rosse, ovvero strettamente connessi alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, con sede operativa nei medesimi Comuni, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari la sospensione delle rate dei medesimi mutui. Sebbene non si faccia espresso riferimento alla “locazione finanziaria” e/o ai “finanziamenti di qualsiasi genere”, Assilea ha chiesto alle Società di leasing di concordare una sospensione dei pagamenti dei canoni di locazione finanziaria con la propria clientela con sede nei territori interessati.

Fra le aziende che hanno già messo in campo provvedimenti di sostegno, o si sono dichiarate disponibili a valutare le richieste dei clienti, Intesa San paolo, UniCredit Leasing S.p.A., Credit Agricole, Iccrea Banca Impresa, Alphabet Italia Fleet Management SpA, Deutsche Leasing Italia, DLL, Hypo Vorarlberg Leasing, SelmaBipiemme, Société Générale Equipment Finance.

"Siamo consapevoli dell’impatto che la vicenda sta avendo e avrà sulle attività produttive del paese - spiegano il Presidente di Assilea, Enrico Duranti, e quello di Assilea Servizi, Angelo Brigatti - una consapevolezza che deriva dalla stessa natura del lease, presente sul territorio nazionale a fianco delle imprese, in particolare supportando con strumenti finanziari le Pmi nello sforzo di rinnovamento tecnologico e conversione all’economia circolare".

Assilea, concludono, "conferma il proprio impegno, attraverso le proprie Associate, a facilitare l’attuazione delle disposizioni del Governo a sostegno dell’impresa".