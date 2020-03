Coronavirus: Martella, 'sfida è coesione e compattezza'

Roma, 5 mar. (Adnkronos) - "Nel pieno rispetto delle indispensabili misure di contenimento del Coronavirus, che richiedono distanze di sicurezza e divieti di aggregazione, la sfida cui tutti siamo chiamati è quella della coesione e della compattezza, con una assunzione comune ed individuale di responsabilità. Va proprio in questo senso l’approccio con il quale il governo sta affrontando l’emergenza, ovvero con una visione d’insieme. Perché da una situazione di questo tipo non si esce se non uniti. Bisogna invece essere consapevoli che maggiore sarà lo sforzo di collaborazione tra tutti e minore sarà il danno per tutti”. Lo scrive in un post su Facebook, Andrea Martella, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all'Editoria.

“Bisogna insistere - aggiunge - sulla strada intrapresa, fatta di collaborazione tra livelli istituzionali: chi pensa di approfittare del momento per giocare ai distinguo di natura politica o per voler far credere all’opinione pubblica di essere più paladino di altri, non ha capito nulla della portata della sfida in corso. C’è una consapevolezza estesa dei problemi molto seri che stanno investendo l’economia, interi settori commerciali e, non da ultime, le famiglie italiane. Non a caso è imminente l’approvazione di provvedimenti che guardano alle tante realtà in sofferenza”.