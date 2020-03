Coronavirus: Cdm slitta alle 11.30, sul tavolo relazione deficit e lettera Ue (2)

(Adnkronos) - Si tratta della relazione con la quale si chiede al Parlamento di votare a favore dello scostamento temporaneo degli obiettivi di finanza pubblica in ragione di eventi eccezionali. La relazione, sentita la Commissione europea, passerà prima all'esame delle commissioni Bilancio e poi, per essere approvata, dovrà essere votata dal Parlamento a maggioranza assoluta dei componenti. Le operazioni di voto sono previste per l'inizio della prossima settimana.

All'odg del Cdm figurano intanto il decreto legislativo di attuazione degli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2018/849, che modificano le direttive 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche - esame preliminare (Affari europei - Ambiente); decreto legislativo di attuazione dell’articolo 1 della direttiva (UE) 2018/849, che modifica la direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso - esame preliminare (Affari europei - Ambiente); decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE, relativa alle discariche di rifiuti - esame preliminare (Affari europei - Ambiente);

E ancora: decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, e della direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio - esame preliminare (Affari europei - Ambiente); leggi regionali; esame, ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione, di leggi regionali; provvedimenti di protezione civile a norma dell’articolo 24 del decreto legislativo n. 1 del 2018; provvedimento a norma dell’articolo 6 del d.lgs. n. 216/2010; aecreto del presidente del Consiglio dei ministri recante aggiornamento a metodologia invariata dei fabbisogni standard dei Comuni per il 2020 - esame definitivo.