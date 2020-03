Polizia: Orlando, 'Gabrielli uno dei più validi servitori dello Stato'

Roma, 3 mar. (Adnkronos) - "In un momento come questo, così difficile per la vita del Paese, nessuno e tantomeno chi ha ruoli istituzionali può permettersi di aggredire i servitori delle istituzioni. E il capo della polizia è uno dei più validi e capaci di cui l’Italia disponga". Lo scrive su twitter il vicesegretario del Pd, Andrea Orlando.