Pedemontana: pronti bandi di gara per tratte B2 e C dell'autostrada

Milano, 3 mar. (Adnkronos) - Autostrada Pedemontana Lombarda ha dato avvio alle due procedure di gara finalizzate alla realizzazione delle Tratte B2-C.

E' stato pubblicato il bando di gara per l’individuazione del "Contraente Generale" a cui verrà affidata la progettazione esecutiva e la realizzazione delle attività e delle opere relative alla costruzione delle Tratte B2-C, per un importo complessivo a base d'appalto pari a circa 1,4 mld. La domanda di partecipazione alla fase di prequalifica potrà essere presentata entro il 15 aprile 2020. Pubblicato anche l'avviso per il "reperimento della provvista finanziaria", ovvero di un finanziamento stimato in circa 2 mld, necessario alla progettazione esecutiva e alla realizzazione delle attività e delle opere relative alla costruzione delle Tratte B2-C.