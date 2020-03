Coronavirus: Renzi, 'va evitato che ci siano troppe persone in terapia intensiva'

Roma, 3 mar. (Adnkronos) - "Occhio perchè il peggio deve ancora venire e vanno ridotti i contagi perchè va evitato che ci siano troppe persone in terapia intensiva". Lo dice Matteo Renzin in diretta Fb.

"Bisogna parlare con chiarezza. Chi vi racconta che il peggio è alle spalle vi sta prendendo in giro. Non è vero che il peggio è alle spalle. Aumenteranno i contagi in Italia e nel resto del mondo. E il contagio va ridotto perchè se si contagiano insieme troppe persone quello che rischia è il sistema di accoglienza ospedaliero".